Facebook Live over de plannen met ’t Scolus en de gewezen jongensschool geen al te groot succes: “Wat we kunnen behouden, gaan we ook behouden” Erik De Block

11 september 2020

15u58 0 Wervik De Facebook Live over de plannen met ’t Scolus en de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe is geen groot succes geworden. Burgemeester Youro Casier (sp.a) en schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) gingen het gesprek aan met de inwoners van Geluwe. Er waren twee sessies van een uur. In de namiddag stelden maar acht inwoners een vraag, ’s avonds waren het er gelukkig vijf meer.

Sommigen stelden in de loop van Facebook Live verschillende vragen. Wat uiteraard perfect kon. In de tweede sessie kwamen er ook verschillende vragen vanuit Wervik. Zoals over het zwembad Ter Leie en het verkeer in de Vredestraat en Menensesteenweg.

Primeur

De stad Wervik zorgde met deze Facebook Live voor een primeur. Voor de allereerste keer ging het immers op de sociale media live over een belangrijk dossier. Eerder was er vanuit het stadhuis begin april al eens een Facebook Live in het begin van de coronacrisis. Het ging toen over diverse acties en maatregelen die het stadsbestuur wilde nemen.

We gaan voor een multifunctionele bestemming, met wonen en ruimte voor de verenigingen Burgemeester Youro Casier (sp.a)

Er is al maandenlang ferme bezorgdheid bij de Geluwnaren. De burgemeester en schepen benadrukten dat men het groen wil behouden en waar nodig versterken. “We gaan voor een multifunctionele bestemming, met wonen en ruimte voor de verenigingen”, aldus de burgemeester. “De speelplaats was er nu enkel voor de leerlingen en in de toekomst zullen nog meer kinderen kunnen genieten van deze publieke speelplaats. Het is de bedoeling de mooie bomen te laten staan.”

De vleugel achteraan wordt behouden en heeft een oppervlakte van 340 vierkante meter. “Dat is heel wat en groter dan de ruimte in GC De Knippelaar in Kruiseke of het dorpshuis ’t Schooltje in Kruiseke”, benadrukt schepen Bert Verhaeghe.

Behoud van muren

De burgerbeweging pleit voor het maximaal behoud van de buitenmuren en de voorgevel. “De intercommunale gaat een architect aanstellen en een onderzoek laten uitvoeren om te zien in hoeverre de bestaande gebouwen kunnen blijven”, zegt Bert Verhaeghe. “Wat we kunnen behouden, gaan we ook behouden. Dat is het uitgangspunt. Op basis van een studie over de bouw-fysische toestand zal er dan een beslissing moeten worden genomen. Leiedal heeft hiermee ervaring.”

Burgemeester Youro Casier dook eens terug in het verleden. “Tien jaar geleden was er een onderzoek naar de kostprijs voor het renoveren van de gewezen jongensschool en ’t Scolus”, zegt hij. “We kwamen uit op 1 miljoen en 600.000 euro.”

Felle kritiek

Eerder waren er al twee inspraakmomenten, telkens met geen al te grote opkomst. Op de sociale media was er door sommigen Geluwnaren felle kritiek op de plannen van het stadsbestuur. Vreemd genoeg namen de meesten hiervan niet deel aan de Facebook Live…