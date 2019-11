Ex-koppel terecht voor wederzijdse slagen en bedreigingen LSI

06 november 2019

17u27

Voor een voormalig koppel uit Wervik was het woensdag geen blij weerzien op de rechtbank in Kortrijk. Ze stonden er beiden terecht voor wederzijdse slagen en bedreigingen.

Na zo’n 15 jaar liep de relatie tussen Sabrina S. (29) uit Wervik en Mahjoub D. (38) uit Ieper stuk. Al in 2012 was er een veroordeling van Mahjoub voor slagen aan zijn partner. Maar na de relatiebreuk kwam het tot wederzijdse slagen en kopstoten, onder meer op 30 december 2017 en 29 maart 2018. Op 25 juli 2018 ging Sabrina S. ook hun voertuig met een hakbijl te lijf. Lek steken van autobanden en krassen ontkende ze. Tussen het ex-koppel waren er ook regelmatig bedreigende sms’en of ingesproken berichtjes waarin ze het hadden over “met een mes in het lijf komen steken” of “doden als een schaap”. De openbare aanklager eiste voor de vrouw 7 maanden cel, voor de man 5 maanden, telkens met begeleidende voorwaarden. Het koppel heeft ook drie kinderen waarvoor nog een regeling afgesproken moet worden. Ook dat verloopt heel moeizaam. Vonnis op 4 december.