Ex-café wordt residentie Tante Renée: drie huurappartementen en feestzaal Erik De Block

15 juni 2020

14u19 0 Wervik Gewezen café De Vlaming in de drukke Vlamingenstraat in Wervik wordt gerenoveerd tot een appartementsgebouw met drie huurflats. Het pand heeft een heel rijke geschiedenis. Jarenlang was daar café Ons Huis gevestigd. Het was het partijlokaal van de liberalen.

Het café droeg door de jaren verschillende namen. Lang was het café Ons Huis, daarna ging het van café De Recital in de jaren negentig, en later Labyrint, tot uiteindelijk café De Vlaming. Bijna twee jaar geleden ging het café failliet en het gebouw staat sindsdien leeg. Eigenaar Frankie Duverger maakt er na de renovatie residentie Tante Renée van. “Mijn tante Renée Thijs verblijft in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in Wervik”, zegt Frankie. “Haar ouders waren lang geleden de uitbaters van Ons Huis. Tante Renée (93 jaar) was getrouwd met mijn oom wijlen Roger Duverger.”

De gevel staat op de inventaris Onroerend Erfgoed. Architect Pol Vandamme tekende de plannen. Er is ook een feestzaal. “Die ruimte zal een volledige renovatie en make-over ondergaan en opnieuw als feestzaal te huur zijn”, aldus bouwheer Frankie Duverger. “Er is gekozen om met respect voor het verleden een nieuwe invulling te geven aan overtollig geworden patrimonium. De werken zullen starten na het bouwverlof.”