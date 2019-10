Ex-bassist van Balthazar versterkt Bluelink Erik De Block

29 oktober 2019

17u24 0

Bluelink bestaat nog maar ruim twee jaar en is een succesverhaal. Ze zingen in het West-Vlaams. Nadat de band vorig jaar werd versterkt met drummer Tars Valcke, kwam daar ondertussen ook Joachim Quartier bij. Bassist, pianist en componist, maar vooral bekend als ex-bassist van Balthazar en ex-pianist bij Zinger

“Via via hebben we hem tijdens een optreden op Zomerbar in Waregem ontmoet”, vertelt Gwen. “Balthazar is ondertussen internationaal bekend en moest Joachim een keuze maken: zijn job opgeven of doorgaan met Balthazar. Hij koos voor zekerheid. We hebben er alvast een topmuzikant bij. Ongelooflijk maar waar.”

Na vier maanden repeteren vond in juli 2017 op het terras van café ’t Vervolg op het Sint-Maartensplein in Wervik het allereerste optreden plaats. Ze omschrijven hun band als ‘een vleugje melancholie, een toets weemoed, een snuifje hartstocht en een zee aan passie’.

Bluelink treedt op tijdens ‘Altijd ergens oorlog’, een bijzondere voorstelling op zaterdag 9 november om 20 uur in GC Forum in Wervik.