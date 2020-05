Er gaat dan toch een blokkot open in de Sint-Janskapel en GC De Gaper Erik De Block

25 mei 2020

16u48 1 Wervik Een nieuwe wending bij de veiligheidscel van de stad Wervik. In de Sint-Janskapel op de Steenakker en in Geluwe gemeenschapscentrum De Gaper komt er vanaf woensdag tot eind juni dan toch een blokkot.

De stedelijke jeugdraad was vragende partij, maar kreeg geen gehoor bij de veiligheidscel. Daarop pakte de jeugdraad dan maar uit met een digitale blokruimte. Maar nu komen er dan toch twee blokkoten: in de Sint-Janspel is er plaats voor maximum zestien studenten, in De Gaper twintig. Studenten kunnen er terecht van 8.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 13 tot 16.30 uur. Inschrijven is vereist door een mailtje te sturen naar jeugd@wervik.be. De jeugddienst is op zoek naar enkele vrijwilligers die de locatie kunnen openen en afsluiten. Wie hiervoor interesse heeft, kan zich wenden tot rein.dejongh@wervik.be. De stad voorziet ontsmettingsmateriaal in beide blokkoten. Het dragen van een mondmasker is niet nodig.