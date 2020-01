Emiel Gellyncklaan wordt vroeger aangepakt Erik De Block

22 januari 2020

15u36 0 Wervik Het wegdek in de Emiel Gellyncklaan in Wervik krijgt een nieuwe bovenlaag. De toestand is er al lang zeer slecht. Aanvankelijk was voorzien dat de Emiel Gellyncklaan zou worden gekoppeld aan de wegen- en rioleringswerken in de nabijgelegen Stationsstraat.

Omdat de stationsbuurt pas in 2025 wordt aangepakt, grijpt de stad nu dus sneller in. “De toestand in de Emiel Gellyncklaan is niet meer om aan te zien”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “In het meerjarenplan 2020-2025 voorzien we jaarlijks 350.000 euro voor herstelling- en onderhoudswerken aan onze straten.”

Tijdens de gemeenteraad vroeg Sanne Vantomme (N-VA) om zeker de Briekhoekstraat en Laag Vlaanderenstraat niet te vergeten. “Deze straten zijn voorzien”, aldus de burgemeester. “Evenals de Barrierestraat, Nieuwe Barrierestraat, Ter Puttestraat, Scherpenheuvelstraat, Theofiel Godtschalklaan, Sint-Jorisstraat en in het buitengebied de Hoge Poortstraat, Hoge Bossenstraat, Klijtbosstraat, Klijtstraat, Kleinestraat, Moeremaaistraat, Oude Hondstraat en Komerenstraat. In totaal werden 22 straten geselecteerd. We zullen een studiebureau aanstellen om te laten bekijken of in deze straten een nieuwe bovenlaag volstaat.”