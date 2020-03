EK-dorp én zomerbar uniek in de regio, een maand lang elke dag open, optredens en dj’s, gratis toegang.

10 maart 2020

13u34 0 Wervik Op de Koelenberg langs de drukke Ieperstraat (N8) in Geluwe komt er van vrijdag 12 juni tot en met zondag 12 juli een EK-dorp en zomerbar. De toegang wordt gratis. “Voetbal gekoppeld aan een zomerbar maakt het uniek in de streek”, klinkt het bij de organisatoren Gaëtan De Korte, David Van Den Bossche en Rudi Dejonghe. “We voorzien ook optredens en dj’s. We mikken op alle leeftijden. Heel belangrijk op zondagnamiddag worden families. Voor de kinderen voorzien we animatie, voetbalattracties en springkastelen.”

“In de namiddag gaan we ook pannenkoeken, wafels en een ijsje serveren. De kinderen gaan zich ook kunnen laten grimeren. Er komt een frituur en we voorzien ook een tent.” Rudi Dejonghe (Wervik) groeide op in Nieuwpoort en woonde een tijdlang in Ieper. Hij is zanger en dj van Alex, Rudi & Ilse. “Op een bepaalde dag kwamen we voor een verjaardagsfeest optreden bij Joske van ’t Hobbygaperke, hier vlakbij in de Ieperstraat”, vertelt Rudi Dejonghe.

“Toen liep ik al rond met het idee om een EK-dorp en zomerbar uit te baten en trof langs de Ieperstraat op het kruispunt met de Stokstraat en Oude Hondstraat een ideaal perceel aan. Toen ik informeerde wie daarvan de eigenaar was, bleek het om Joske en haar echtgenoot te gaan. Ik kon zo’n evenement niet alleen aan en vond met Dj Gaetan uit Wervik en zelfstandig vloerder David Van Den Bossche uit Zonnebeke twee ideale partners. David is een vriend van vroeger.”

Ondertussen is er de goedkeuring van het schepencollege van Wervik en ook het akkoord van de VRT om de wedstrijden op een groot scherm uit te zenden. “We zijn op zoek naar sponsors en verenigingen uit Geluwe en de regio om te komen helpen met de uitbating”, zegt Rudi. “De zoektocht naar sponsors loopt vlot. Er mogen er nog altijd bij. (lacht) Er zijn diverse formules. Verenigingen die komen helpen, gaan we financieel een duwtje in de rug geven. We zullen de verenigingen nog aanschrijven. Ze mogen ons ook zelf contacteren.”

“We kunnen een groot terrein gebruiken. Spelen de Rode Duivels, dan mikken we op een capaciteit van duizend man”, vertelt Gaëtan. “Is er een ‘kalmere’ wedstrijd, dan gaan we niet heel het terrein benutten. Er komt een deel parking op de locatie. Misschien voorzien we voor de bezoekers een shuttle. We zijn er nog niet helemaal uit of we dat gaan doen.”

Een goed contact met de buren is ook belangrijk. Heel veel huizen staan er niet. “Ik ben bij iedereen in de buurt gaan aanbellen”, vertelt Rudi. “Er was geen enkele negatieve reactie. Er waren er die uit de lucht vielen toen ze hoorden over ons idee.”

Hoe langer de Rode Duivels op het EK meedraaien en hoe mooier weer, des te beter voor het EK-dorp en de zomerbar. “Dat zijn inderdaad twee belangrijke factoren”, benadrukt Rudi Dejonghe. “We staan voor een hele uitdaging maar we gaan later kunnen zeggen dat we een EK-dorp en zomerbar openden in het jaar dat de Rode Duivels het EK wonnen.(lacht) We hopen hier geschiedenis te schrijven.”

Promotie maken ze momenteel via de sociale media Facebook maar er komen ook flyers. “Wanneer de Rode Duivels spelen, dan krijgen de eerste vijfhonderd bezoekers gratis een gadget”, verklapt Rudi. “Wie ons liket op onze Facebookpagina, maakt kans op een volledige officiële outfit van de Rode Duivels.”

Het EK-dorp en de zomerbar zullen elke dag van 14 uur tot 1 uur open zijn. Vrijdag 12 juni vindt met Italië-Turkije de openingsmatch plaats en wordt een optreden van Alex, Rudi & Ilse voorzien. Daags nadien om 21 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de groepsfase.”

Andere matchen van de Rode Duivels in de groepsfase zijn op donderdag 18 juni om 18 uur tegen Denemarken en maandag 22 juni om 21 uur tegen Finland.

Meer info: https://www.facebook.com/EK-Dorp-Zomerbar-Wervik