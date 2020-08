Eindelijk weer huwelijksjubilea in stadhuis: Noël (86) en Marie-Louise (88) vieren briljanten bruiloft Erik De Block

04 augustus 2020

09u33 1 Wervik Door het coronavirus waren er maandenlang geen huldigingen van huwelijksjubilea in het stadhuis van Wervik. Jubilarissen werden de laatste keer halfweg februari in het stadhuis ontvangen. Ondertussen nam men weer de draad op, uiteraard volledig coronaproof.

“Iedereen draagt uiteraard een mondmasker bij het betreden van het stadhuis”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). “Wanneer de genodigden plaatsnemen, dan mag het mondmasker af. Jubilea worden als ceremoniële activiteiten beschouwd vermits dit een officieel moment is. Volgens het Ministerieel Besluit is dit mogelijk met maximaal 100 personen. Op basis van de capaciteit van de beschikbare zalen in het stadhuis geldt er inderdaad een beperking op het aantal aanwezigen. Voor de trouwzaal gaat dit over maximaal 22 personen, voor de raadzaal over maximaal 32 personen.”

Noël Lepercq (86) en Marie-Louise Vandenbussche (88) uit de Magalenastraat zijn al 65 jaar getrouwd. Het paar kreeg negen kinderen, van wie er ondertussen vier zijn overleden. Er zijn 18 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Noël was onder meer wegenwerker, verkoper van stofzuigers en grensarbeider in de papierfabriek van Bousbecque. In 1963 verhuisde de familie naar Kortrijk, omdat Noël daar ging werken als postbediende tot aan zijn pensioen. Marie-Louise bleef huisvrouw. Noël is ook de stichter van de vzw Sint Jozef Vriendenkring en auteur-uitgever van het driemaandelijks ledenblad.