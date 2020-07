Eeuweling Gérard Ghesquière overleden





Erik De Block

29 juli 2020

12u56 2 Wervik In het AZ Delta Menen is eeuweling Gérard Ghesquière (100) uit Wervik dinsdag gestorven. Hij was de vader van drie zonen Pierre, Roland en Luc. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind. Zijn zus Marguerite werd bijna 105 jaar. Ze overleed in september 2015.

Gérard was landbouwer en woonde in de ouderlijke boerderij in de Busbekestraat. Daar vestigde het kroostrijk gezin zich nadat ouders en kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gevlucht naar de regio Aalst. Hij was de jongste in een gezin van negen. Twee broers heeft hij spijtig genoeg nooit gekend, want ze overleden in hun eerste levensjaar. Samen met zijn zes zussen en ouders woonde hij in de Busbekestraat, in de Leievallei. Tot zijn veertiende ging Gérard naar school bij de Broeders Maristen in de Magdalenastraat, om daarna thuis te blijven helpen op de boerderij van zijn ouders.

In 1947 trouwde Gérard met Jeanne Lemahieu. Ze overleed in 2010. Gérard bleef alleen thuis wonen dankzij de hulp van de kinderen. Roland en Luc wonen vlakbij in dezelfde straat. Tot aan zijn 90ste reed hij nog met de auto. De honderdste verjaardag van Gérard werd in december gevierd in dagcentrum De Brug, naast het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. Hij werd er gehuldigd door het stadsbestuur, directie en personeel. Vijf jaar lang kwam Gérard tweemaal per week op dinsdag en donderdag naar het dagcentrum. Enkele dagen later volgde dan het familiefeest waarvan hij zo genoot.

“Je feest waar je zo naar had uitgekeken was voor jou een schot in de roos”, zo schrijft de familie op de rouwbrief. “Al merkten we dat dit ook veel van je vroeg. Je was ‘moe’. Moe van een leven vol hard werken en de slopende herinneringen aan de oorlog die je meemaakte. De rust vond je bij je bijen, of in je ‘kot’ waar je werkte aan fietsen. De laatste tijd ging het wat moeilijker. Je zag af van het sociale contact dat verminderde en de ouderdom begon je meer parten te spelen.”

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in intieme familiekring.