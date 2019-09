Eerste keer flitscamera in de zone 30 Erik De Block

13u14 0 Wervik Vrijdag vonden door het gebruik van een verplaatsbare flitscamera op verschillende plaatsen in Wervik de eerste snelheidscontroles in de zone 30 plaats. De resultaten zijn nog niet bekend. Heel de maand september vinden er snelheidscontroles plaats. “Het zal meer dan één keer per week zijn”, aldus politiecommissaris Dominiek Vermont. “Ik ben alvast benieuwd naar de eerste resultaten.”

“Ik weet dat flitsen niet populair is maar voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling te zorgen voor een heksenjacht”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Op de zwarte punten waar er veel fietsverkeer is door kinderen zal er heel gericht worden geflitst. Na september gaan we de cijfers evalueren en dan een keuze maken over de definitieve afbakening van de zone 30.”

In september vorig jaar werd in Wervik de zone 30 ingevoerd. Het gaat om een proefproject. Sedert enkele maanden loopt een grote sensibiliseringsactie. In maart en april werden op meer dan twintig plaatsen anonieme metingen uitgevoerd. Op diverse plaatsen staan grote waarschuwingsborden.

Aan de ene kant van het stadscentrum is het zone 30 tot de Barrierestraat, aan de andere kant tot de Prinsenstraat. “We willen een mentaliteitswijziging creëren”, aldus de schepen. “Een gewaarschuwd man is er twee waard. Ongepast aan bepaalde snelheden rijden op bepaalde momenten kan niet.”