Eerste editie van Jardins in de tuin van ‘t Kapittel,

eerste gratis kinderanimatie, nadien dj’s en bands Erik De Block

18 juni 2019

10u51 0 Wervik Met Jardins vindt zaterdag in de tuin van brasserie-feestzaal ’t Kapittel een gloednieuw festival plaats. Met dj’s, bands en in de namiddag eerst kinderanimatie. “We willen jong en oud op de been brengen”, aldus uitbater Gregory Volcke. “We noemen het een huisfestivalleke. Het is een eerste keer en dus verkennend. In de tuin is er plaats voor 400 bezoekers.”

Jardins is kindvriendelijk. Het begint in de namiddag vanaf 15 uur met kinderanimatie. “Er zal een springkasteel staan en er komt een goochelaar”, zegt Gregory. “Nina Dumortier van PartyNina maakt gekke kapsels en brengt een schminktafel mee, Sanne Rozé komt de kinderen grimeren. Pauline Declercq en Hanne Vanden Broele hebben tal van spelletjes zelf gemaakt. Dat gaat van bollo smitto tot grote zeepbellen maken. Voor de kinderen is in de namiddag de toegang gratis.”

Vanaf 17 uur mag dj Shaman (Dylan Hoornaert) uit Wervik dan de spits afbijten. Daarna volgen met The Ed Sullivan Quartet (18.30 uur) en Bonnie Tiger (21 uur) twee groepen uit Heule en Koekelare. “Het zijn twee bands die we kennen en nog optraden vroeger bij ons in café Sultan”, zegt Gregory. “Vanaf 23 uur draait dan Stinstage, met het duo Geert Six en Stijn Vanhoorne. Ze spelen zomerse deuntjes. Met Bobalicious trokken we een grote naam aan. Als dj Bob draait hij al vele jaren op Festival Dranouter en zorgt vanaf 1 uur voor de afterparty.”

“Het is niet de bedoeling er een technofestival van te maken. We zorgen voor lekkere cocktails. Hopelijk is het goed weer en gezellig. We huren een foodtruck die we zelf gaan uitbaten. Samen met mijn nicht Celestien Volcke zorgen we voor de inkleding van het festivalterrein. De tuin is helemaal opgeruimd en ligt er mooi bij.”

In augustus zijn de broers Gregory en Timothy twee jaar de nieuwe uitbaters van ’t Kapittel. Vele jaren baatten ze wat verderop op het Sint-Maartensplein café Sultan ut. “We hebben vroeger altijd veel georganiseerd en willen hier de lijn doortrekken”, aldus Gregory. “We nemen initiatief en durven nog iets organiseren.”

Er vallen meer organisaties weg dan dat er nieuwe bij komen. De eerste editie van Jardins is dus een pluspunt. “Ik denk wel dat er in Wervik nog plaats is voor een nieuw festival”, oordeelt Gregory. “Als we het niet proberen, dan kunnen we het niet weten. Het wordt iets tofs. Het is in open lucht. De mensen kunnen fuiven in eigen stad. Destijds was tijdens de zomerkermis Latin Fever op zaterdagavond gekend en altijd een geslaagde avond. Dat willen we nu achter na. Ik zie het wel zitten. Als het goed weer is, dan zie ik wel veel volk afkomen.”

De datum voor de eerste editie van Jardins kwam er niet zomaar. “De examens zijn gedaan en is het een ideaal weekend om te fuiven”, aldus Gregory. “Later organiseren zou moeilijk passen want dan beginnen overal de festivals.”

Kaarten in voorverkoop kosten 7 euro, aan de ingang 9 euro