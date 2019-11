Eerste editie van ‘het dictee van ’t Lusterke’ Erik De Block

07 november 2019

14u28 0 Wervik Uitbater Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat organiseert op maandag 11 november om 16 uur de eerste editie van ‘het dictee van ’t Lusterke’.

Er is in de kroeg plaats voor vijfentwintig deelnemers. Er is een driekoppige jury. De cafébaas schreef zelf het dictee. Het wordt overigens een druk weekend, want op zaterdag en zondag wordt ‘witloof in de oven’ geserveerd en treedt zondagnamiddag accordeonist Regis Vitse op.