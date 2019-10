Eerste dag van Gallo-Romeins Weekend kent met 4.000 bezoekers grote opkomst Erik De Block

05 oktober 2019

16u57 0 Wervik De eerste dag van het tweejaarlijks Gallo-Romeins Weekend in Wervik is zaterdag dankzij het mooi herfstweer en het divers programma qua opkomst een voltreffer. Er waren 4.000 bezoekers. Het evenement verhuisde van stadsdomein Oosthove in het centrum naar recreatie-eiland De Balokken, waar meer buitenruimte is.

Als thema werd dit keer gekozen voor Tempus Fugit of ‘de tijd vliegt’. Bezoekers kunnen kennis maken met de evolutie van een Romeins legionair tussen 1000 voor Christus, toen de Latijnen zich vestigden in de streek rond Rome, en 476, het einde van het West-Romeinse rijk. Flavius Stilicho komt als keizer Julianus Apostata voor de eerste keer naar ons land en gaat persoonlijk zijn noordelijke legioenen inspecteren. Hij was een Romeinse keizer van november 361 tot 26 juni 363. De keizer is vooral bekend geworden door het terugschroeven van de bevoorrechting van christenen en pogingen om de Romeinse godenverering te herstellen, nadat de eerdere keizers het christendom sterk hadden bevoordeeld, onder andere op fiscaal vlak.

Show

De Laat-Romeinse show met de keizer gaat door om 13 uur in de Arena. Het dagprogramma startte zaterdag met de militaire Romeinse tijdlijn. Gevolgd door een laat-Romeinse show, klassieke militaire show, een demo boogschieten en om te eindigen de Gallische oorlog.

De kinderanimatie bestaat uit zwaardvechten, speerwerpen, formaties en een schild hanteren. Zondag vanaf 11 uur zijn er zes sessies met beperkte plaatsen. Inschrijving ter plaatse aan de infostand. Deelname kost één euro per kind per sessie.

Romeinse lekkernijen

Positief is alvast de inbreng van enkele plaatselijke bakkers en slagers. Zo verkoopt slagerij Gerdy & Joke op de Menensesteenweg tijdelijk Romeinse gerookte worstjes en Romeinse paté. Bakkerij Frimout in de Nieuwstraat verkoopt Romeinse broden met speciale kruiden. Bakkerij Klaas in de Molenstraat Wervik maakten een nieuwe creatie: de Romeinse bol, een zachte koek met een overheerlijke sterke smaak.

Door de afstand rijdt er tussen het station en het Nationaal Tabaksmuseum een pendelbus. Veel scholen komen in klasverband met de trein. Tachtig procent van de bezoekers komt van buiten Wervik. De stad zorgde voor een extra financiële inspanning. Het Gallo-Romeins Weekend is voor de grensstad alvast een promotie. Wervik vierde overigens vorig jaar het 2050-jarig bestaan en is de oudste nederzetting van ons land.