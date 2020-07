Eendjes vissen of niet? Schepencollege beslist maandag of kermis doorgaat Erik De Block

31 juli 2020

15u00 0 Wervik Het schepencollege van Wervik neemt maandag een beslissing of er van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus al dan niet een zomerkermis plaatsvindt.

Eerder maakte schepen van Evenementen Sonny Ghesquière (sp.a) al bekend dat er zeker een kermis komt. Maar nadat de Nationale Veiligheidsraad vorige maandag de regels strenger maakte, is het nu niet langer zeker.

“Het voorstel vanuit de veiligheidscel van onze stad is duidelijk”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). “Er zal enkel een kermis mogelijk zijn op voorwaarde dat die wordt georganiseerd zoals de wekelijkse vrijdagmarkt, dus met verplicht een mondmasker.”

Braderie afgeraden

Er werd ook gedacht aan een braderie in de Vlamingen- en Leiestraat. Hiervoor was er enkele weken geleden bij de handelaars een rondvraag. “Een braderie wordt afgeraden”, aldus de burgemeester. “Winkels kunnen wel een koopzondag organiseren. Er zijn geen extra animatie en randactiviteiten.”

Een pluspunt is dat de cijfers met coronabesmettingen in Wervik ondertussen gunstig zijn. Het risicocoëfficiënt is gedaald tot 5,29. Vorige week was dit nog 52.