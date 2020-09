Dwars door Geluwe gaat door in tijdslots, er zijn geen jeugdreeksen, enkel inschrijvingen vooraf zijn mogelijk Erik De Block

23 september 2020

14u47 0 Wervik De stratenloop Dwars door Geluwe op zaterdag 10 oktober gaat coronaproof door. De organisatoren kregen groen licht van de stad. “Jammer genoeg moeten we de jeugdreeksen dit jaar schrappen”, aldus Nicolas Galle. “Enkel de 3, 7 km en 14 kilometer gaan door. Enkel inschrijvingen vooraf zijn mogelijk. Geen daginschrijvingen dus.”

“Om samenscholingen ter vermijden baten we geen bar uit in de sporthal Ter Linde. De douches en vestiaires kunnen niet worden gebruikt. Er zal ook geen huldiging op het podium zijn. Onderweg voorzien we geen bevoorrading. De start van de wedstrijden zal in tijdslots gebeuren.”

“In de ruime start- en ankomstzone is een mondmasker verplicht. Lopers kunnen hun mondmasker afnemen net voor de start, maar dienen hem na aankomst terug op te zetten. Handen wassen is verplicht bij het betreden van de start- en aankomstzone.”

“Het borstnummer en de tijdsregistratie worden enkele dagen voor de wedstrijd door ons of door de postbode aan de deelnemers bezorgd. Met daarbij ook alle info en het tijdsslot voor de start. Er is een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven in groep kan dit jaar uitzonderlijk niet.“

De organisatoren Roos Desimpelaere, Dominique Romaen, Youro Casier, Steven Debergh en Nicolas Galle kunnen altijd rekenen op de trouwe sponsors. “In deze moeilijke tijden willen we onze trouwe sponsors een hart onder de riem steken”, vertelt Nicolas Galle. “We gaan hen dit jaar geen steun vragen. Integendeel, we gaan hen zelf steunen door een gratis advertentie op onze affiches, banners en flyers.”

“Minder inkomsten betekent dan ook minder uitgaven. We besparen want deze keer geen goodie-bag, geen fles bier, geen t-shirt en worden geen fietsen verloot.”

Inschrijven kan tot en met 3 oktober via www.dwarsdoorgeluwe.be.