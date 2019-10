Duo stelt tentoon in de Sint-Janskapel Erik De Block

25 oktober 2019

Dany Vantomme uit Wervik en Cindy Morlion uit Gent stellen dit weekend tentoon in de Sint-Janskapel op de Steenakker. Cindy groeide op in Wervik. De expositie Beeld Werk (t) is zaterdag en zondag te bezoeken van 14 tot 19 uur. Twee eigenzinnige beeldenmakers met een passie voor fotografie gaan in dialoog met elkaar.

“Alhoewel we beiden vertrekken vanuit een verschillende insteek bestaat er een grote overeenkomst in ons werk”, zegt Dany. “Er is dialoog, overeenstemming en confrontatie. Voor beiden is het een onderzoek naar de emoties welke een beeld en zijn mogelijke varianten oproept.”

“Om antwoorden te vinden onderzoeken we de verschillen die aangereikt worden door dragers en technieken. We nemen de toeschouwers mee in hun denkwereld van ’vorm’. We nodigen de bezoekers uit om te kijken, binnen te treden in de vorm en te interpreteren. Vorm geeft immers schoonheid aan de chaos van de werkelijkheid.”