Duo riskeert twee jaar cel voor gewapende overval bij man thuis Alexander Haezebrouck

20 januari 2020

19u25 0 Wervik Twee mannen uit Menen en Wervik riskeren een gevangenisstraf van twee jaar omdat ze een man in zijn woning overvallen hebben. “Het slachtoffer was hen nog geld schuldig”, pleitte hun advocaat.

Op 5 januari 2019 verrasten een man (25) uit Menen en zijn kompaan (29) uit Wervik een man in Wervik bij hem thuis. Ze belden aan en toen hij open deed, stormden ze naar binnen. Ze namen zijn televisie en andere spullen mee. “Ze bedreigden hem ook met een mes en namen hem mee in hun auto”, zei het openbaar ministerie. “Ze reden naar een bank waar hij geld moest afhalen.” Het slachtoffer was de beklaagden nog geld schuldig”, pleitte hun advocaat. “Ze zouden zijn spullen teruggeven zodra hij geld had afgehaald en hen had terugbetaald. Ze hebben hem nooit bedreigd met een mes.” De rechter velt een vonnis op 3 februari.