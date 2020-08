Drive-in cinema op parking van Triamant met oorlogsfilm 1917 Erik De Block

13 augustus 2020

17u47 0 Wervik Op de parking van Triamant in de Wervikstraat in Geluwe wordt vrijdag vanaf 22 uur de oorlogsfilm 1917 vertoond in de drive-in cinema.

Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse soldaten, Schofield en Blake, een schijnbaar onmogelijke missie toegewezen. In een race tegen de klok moeten ze vijandelijk gebied oversteken om een boodschap over te brengen. Deze boodschap is bepalend in het stoppen van een dodelijke aanval op honderden soldaten, waaronder de broer van Blake.

De film duurt twee uur. Tickets kosten tien euro per wagen, met maximum drie personen per wagen toegelaten. Reserveer op www.wervik.be. Gelieve bij reservatie je nummerplaat in te geven bij je persoonlijk profiel. Neem een mondmasker en je ticket mee naar de voorstelling (geprint of digitaal). Toegang tot het terrein vanaf 21.30 uur. Toiletten en catering zullen aanwezig zijn.