Drie publieksmomenten over beleidsplan Erik De Block

11 november 2019

13u23 0 Wervik De stad verdeelde vorige week via Bpost een brochure met daarin kort de strategische doelstellingen die de meerderheid van sp.a en de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project de komende jaren wil realiseren.

“Deze pijlers zullen de leidraad en het fundament vormen om onze stad verder uit te bouwen”, aldus schepen van Communicatie Bart Pynket. “Voor de finale invulling willen we ons laten inspireren door de inwoners. In de komende weken geven we graag alle inwoners de kans om, zowel online als tijdens publieksmomenten, mee te denken en de toekomst samen in te kleuren.”

Op een leuke en interactieve manier doet het stadsbestuur de plannen voor de komende vijf jaar uit de doeken. Daarbij kunnen de aanwezigen meestemmen over tal van thema’s. Zoals het aanleggen van stadsbos, het openleggen van de Reutelbeek in Geluwe, de heraanleg van de Steenakker, het invoeren van fietsstraten en de toekomst van het Nationaal Tabaksmuseum.

Er zijn drie publieksmomenten, telkens van 19.30 uur tot 21 uur dinsdag 12 november in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Het Pardoen, woensdag 13 november in het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe en woensdag 20 november in GC De Knippelaar in Kruiseke.