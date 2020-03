Drie personeelsleden Het Pardoen besmet met coronavirus, nog geen bewoners getroffen Erik De Block

21 maart 2020

20u04 92 Wervik Drie personeelsleden van het woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat in Wervik testten positief op het coronavirus. Dat raakte vrijdagavond bekend. De OCMW-vereniging Woon- en Zorgbedrijf Wervik grijpt in en legt het personeel strenge maatregelen op.

“Eerst en vooral hebben we in kaart gebracht met welke bewoners en collega’s de drie getroffen personeelsleden contact hadden”, aldus voorzitter Lien Deblaere. “De families van de betrokken bewoners en collega’s werden eerst verwittigd en daarna ook de vertrouwenspersonen van alle andere bewoners. Van elk personeelslid wordt sinds de start van de coronacrisis tweemaal per dag de lichaamstemperatuur opgemeten. Personeel dient symptomen van de ziekte ook onmiddellijk aan de directie te melden. Iedereen houdt ook afstand en er wordt gewerkt met een mondmasker en handschoenen”, zegt de voorzitter nog. Een en ander wordt tegengesproken door familie van een bewoner. “Dagen nadat een eerste geval van corona is vastgesteld, werden de maatregelen nog niet toegepast. Wat in andere rusthuizen toen wel het geval was”, aldus een familielid, dat anoniem wil blijven.

Onrust

Uiteraard is er onrust bij het personeel. “Het is logisch”, reageert de voorzitter. “We hebben hier begrip voor en het leidinggevend personeel doet zijn best dit samen met de controlearts en arbeidsgeneesheer op te vangen. Momenteel zijn er volgens de huisarts nog geen bewoners besmet. Alle bewoners worden extra en nauwgezet in het oog gehouden en bij het minste vermoeden wordt de huisarts en controlearts gecontacteerd.” In het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe zijn er voorlopig geen besmettingen vastgesteld bij personeel en bewoners.