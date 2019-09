Drie gewonden bij botsing op A19, autosnelweg even volledig versperd en afgesloten LSI

21 september 2019

00u55

Bron: LSI 0 Wervik De snelweg A19 richting Kortrijk is vrijdagnacht zo’n uur volledig afgesloten tussen de oprit in Beselare (Zonnebeke) en de afrit in Wervik. Oorzaak was een ongeval tussen twee voertuigen waarbij drie inzittenden gewond raakten.

Een Citroën Berlingo en een Seat reden beide richting Kortrijk toen ze rond 23.30 uur tussen Kruiseke (Wervik) en Geluwe (Wervik) om een nog onduidelijke reden met elkaar in aanraking kwamen. Minstens één voertuig botste vol in de vangrails aan de rechterkant van de weg en slingerde over de twee rijstroken tot aan de middenberm aan de linkerkant. Beide voertuigen kwamen op de zijkant tegen de middenberm tot stilstand. De drie inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeerden niet in levensgevaar. Omdat de snelweg over tientallen meters met brokstukken bezaaid was, sloot de politie de snelweg een tijdlang plaatselijk volledig af. Na iets meer dan een half uur, rond middernacht, konden de resterende wagens op de snelweg via de pechstrook passeren. Na de vaststellingen en de takelwerken kon de snelweg opnieuw volledig opengesteld worden.