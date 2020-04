Door coronacrisis valt zanger zonder werk en bakt dan maar… pannenkoeken: “Wat we nu doen is leuk, maar optreden is leuker. Ik mis de ambiance en onze fans” Erik De Block

28 april 2020

15u22 0 Wervik Rudi Dejonghe (49), dj en zanger bij het trio Alex, Rudi en Ilse en ook een van de organisatoren van het EK-dorp en de zomerbar in Geluwe, ziet zijn zomerplannen volledig in het water vallen door de coronacrisis. Om zijn dagen toch te kunnen vullen en toch nog iets van inkomen te hebben, bakt hij nu pannenkoeken in zijn garage. Zijn vriendin Sharon Legrand levert die aan huis in de ruime regio.

“Het is voor mij ‘back to the roots’”, lacht de Wervikaan. “Lang geleden was ik kok in het leger. Nadien gaf ik les aan de internationale militaire koksschool in Sint-Kruis Brugge. Tien maanden geleden kochten we een foodtruck voor privéfeestjes en openbare evenementen. Met Sweetie & Saltie bieden we wafels, pannenkoeken, pasta’s en ijs aan, in bijberoep”, legt Rudi uit. “En toen sloeg de coronacrisis toe. In het begin was ik in paniek. Ik sliep niet meer, want alle optredens werden afgelast. De agenda van Alex, Rudi en Ilse stond vol, we hadden elk weekend een optreden. Geen optredens, geen inkomen. Gelukkig had ik Sweet & Saltie nog. En dus bak ik nu volop pannenkoeken.”

Ruime regio

Rudi's vriendin Sharon Legrand is normaal verkoopster in damesboetiek Toppio in de Menenstraat in Ieper. “Nu de winkel nog gesloten is, help ik Rudi. Hij bakt de pannenkoeken, ik lever ze in de ruime regio. Tot in Poperinge, Roeselare en Kortrijk. We leveren elke dag, behalve op zondag. Al maken we voor Moederdag wel een uitzondering.”

“Wat we nu doen is leuk, maar optreden is leuker. Ik mis de ambiance en onze fans. Gelukkig heb ik nu geen tijd om me te vervelen”, pikt Rudi in. “Ik bak de pannenkoeken in de voormiddag in mijn garage, waarna Sharon ze gaat leveren. Maar mensen mogen ze gerust ook zelf komen halen.”

Eigen recept

De pannenkoeken zijn gebakken volgens een eigen uniek recept. Alleen verse ingrediënten, geen kleurstoffen, bewaarmiddelen of smaakversterkers. “Het is een combinatie van verschillende recepten die we geprobeerd hebben”, legt Rudi uit. “Uiteindelijk kozen we voor wat we zelf het lekkerst vonden. We gebruiken scharreleieren omdat dat de beste eieren zijn. De reacties op de sociale media zijn alvast positief.”

Sweetie & Saltie leverde ook al gratis pannenkoeken aan de vzw Love in Action, die zich inzet voor kansarmen, en aan instellingen De Fakkel en vzw O2. Wie tien pannenkoeken bestelt, betaalt tien euro en krijgt er twee extra. Tenslotte nog deze tip van Rudi. “Warm de pannenkoeken liefst niet op in de microgolf, maar in een pannetje. Zo behouden ze hun smaak en structuur optimaal. Invriezen kan natuurlijk ook, verpakt in plastic folie.”

Meer info op www.sweetieensaltie.com.