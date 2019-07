Donderdag of dinsdag bloed geven in Ter Linde Erik De Block

17 juli 2019

15u22 0 Wervik In de polyvalente zaal van Ter Linde in de Tuinwijk organiseert het Rode Kruis donderdag 18 juli en ook volgende week dinsdag 23 juli opnieuw een bloedafname.

Donoren zijn er welkom van 17 tot 20 uur. Wie ouder is dan 18 jaar en in goede gezondheid verkeert, kan bloed komen geven. Er is wegens een wijziging geen beperking meer tot zeventig jaar en zijn zeventigplussers dus weer welkom. Evenwel op voorwaarde dat de laatste bloedafname niet langer dan drie jaar geleden is.

Meer info: www.bloedgevendoetleven.be.