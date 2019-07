Donderdag gezonde avondwandeling in Kruiseke Erik De Block

02 juli 2019

De Wervikse Wandelsportvereniging en de stedelijke sportdienst bundelen het derde jaar op rij de krachten voor het organiseren van een gezonde avondwandeling.

Tot en met september is er weer één keer per maand en telkens op een donderdag een gezonde avondwandeling. De start is telkens om 19 uur en je wandelt ongeveer anderhalf uur. In groep leg je zo’n 7 kilometer af. Het wandeltempo is haalbaar voor iedereen en de weg is ook toegankelijk voor kinderwagens. De volgende afspraak is op 4 juli aan ’t Erfgoed in Kruiseke. De andere resterende data en locaties zijn 8 augustus aan tennisclub Olympos in Wervik en 12 september aan ’t Visputje in Kruiseke. De deelname is gratis. Wie meewandelt, is verzekerd. Inschrijven vooraf hoeft niet. Meer info bij de sportdienst op 056/95.24.51.