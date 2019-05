Donderdag de Tabaksstoet, start is dit

keer aan het Nationaal Tabaksmuseum Erik De Block

28 mei 2019

17u19 0 Wervik De jaarlijkse grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet traditioneel op Hemelvaart komende donderdag 30 mei start om 15.30 uur aan het Nationaal Tabaksmuseum.

De folkloristische stoet start volgens een beurtrol afwisselend op de Steenakker en aan het museum. De stoet is een organisatie van het comité Jehan van d’Helle uit Wervicq-Sud. Jehan van d’Helle leefde in de 16de eeuw en woonde op het kasteel Mariage op de Franse berg in Wervicq-Sud. In het kielzog van Christoffel Columbus trok hij naar Amerika en nam er tabakszaad mee. Hij verbouwde tabak rond zijn kasteel.

Deelname is er alvast van de Stadsharmonie Wervik, KLJ Wervik-Geluwe en de Wervikse Reuzen. De belleman en de Tabaksfee en haar twee eredames tekenen ook present. Het wordt traditioneel een stoet met ook veel confetti en snoep.