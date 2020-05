Dokter Elke Wybaillie geeft tips voor het dragen van een mondmasker

Erik De Block

02 mei 2020

09u51 0 Wervik Op de Facebookpagina van haar medische praktijk De Sterre geeft dokter Elke Wybaillie uit Wervik in een video op een eenvoudige manier enkele handige tips voor het goed en veilig dragen van een mondmasker.

Begin vorig jaar begon ze in de Leiestraat met haar medische praktijk De Sterre. De echtgenote van eerste schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) is chirurg in AZ Delta Roeselare. Ze is er in november vorig jaar gestart op de dienst long-vaatchirurgie. Na haar opleiding tot arts koos ze voor een specialisatie chirurgie. Elke Wybaillie haalde haar master chirurgie met grote onderscheiding in 2016. Voor die specialisatie liep ze stage in het Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis in Aalst.