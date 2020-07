Doek als blijvende herinnering aan ereburger Josiane Vanhuysse, ontwerp is van ereburger André Nollet Erik De Block

06 juli 2020

Doek als blijvende herinnering aan Josiane Vanhuysse

Aan de gevel van het lokaal van het Rode Kruis op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat in Wervik hangt een prachtig doek als een blijvende herinnering aan de prestaties van ereburger wielrenster Josiane Vanhuysse (67). Het was zondag precies 35 jaar geleden dat Josiane Vanhuysse in Nancy als eerste Belgische een rit won in de Ronde van Frankrijk. Enkele weken eerder had ze in Lummen het BK gewonnen. De gewezen postbode werd vorig jaar door de stad gehuldigd als ereburger. De gemeenteraad stelde haar in 2018 officieel aan. De firma Al Decor uit Wervik maakte het doek. Het ontwerp is van cartoonist André Nollet, eveneens ereburger van Wervik en al jarenlang woonachtig in Gent.

In een uitverkochte stadszaal Oosthove was er begin december vorig jaar met het avondvullend programma Allez Josiane de officiële huldiging van de nieuwe ereburger. Josiane Vanhuysse (66) viel toen van de ene verrassing in de andere. De onthulling van het prachtig doek was nu ook een verrassing. “Josiane verdient een blijvende herinnering in het straatbeeld”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a).

Vlak in de buurt van het doek baatte haar moeder zaliger café Excelsior uit. Daar wachtte Josiane in 1985 een hartelijke ontvangt toen ze thuiskwam van de Tour de France. “Net zoals toen sta ik hier met voor iedereen een warm gevoel”, zegt Josiane die nogmaals de stad en de werkgroep ‘Allez Josiane’ dankte. Ze had voor de stad Wervik ook een verrassing mee. De ereburger overhandigde een kader met daarin haar kampioenentrui, gesigneerd door alle ploegmaats van toen de nationale ploeg.