Doedelzakspeler speelt twee nummers op de Leiebrug Erik De Block

08 mei 2020

15u59 0 Wervik Vrijdag is het exact 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Frank Dubois uit Wervik herdacht vrijdagnamiddag deze historische dag met een optreden op zijn doedelzak op de Leiebrug in Wervik. Een symbolische plaats, want daar hangt de gedenkplaat die de weerstanders herdenkt van Wervik en het naburige Wervicq-Sud die gesneuveld zijn bij de gevechten rond de brug voor de bevrijding van de beide gemeenten.

“Ik speelde trouwens niet alleen want in maar liefst 28 verschillende landen is er op hetzelfde moment op de doedelzak gespeeld”, vertelt Frank Dubois. “Er zijn meer dan duizend doedelzakspelers uit onder meer Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en Zuid-Afrika.”

Tijdens de herdenking weerklonken er twee nummers. Battle’s O’e’r is een traditioneel nummer dat gespeeld werd bij de einde van een gevecht. Het tweede nummer VE 75 Years werd speciaal geschreven voor deze herdenking. Frank Dubois is heel trots om de overwinning op deze manier te herdenken. “V-dag is een cruciaal moment in onze geschiedenis”, vertelt hij. “Nu krijgen we de kans om degenen te herdenken die zoveel hebben opgeofferd en de vrede te vieren die ze behaalden”

Een twintigtal fietsers en wandelaars hielden op het Jaagpad langs de Leie halt om te luisteren. Na het muzikaal intermezzo weerklonk een spontaan applaus. Omwille van het coronavirus legde enkel burgemeester Youro Casier een krans neer bij de gedenkplaat van de gesneuvelden.