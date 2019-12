Diverse verrassingen voor kersverse ereburger Josiane Vanhuysse (66), van een schilderij en eigen postzegel tot de volledige Tourploeg uit 1985 Erik De Block

06 december 2019

10u02 24 Wervik In een bomvolle stadszaal Oosthove in Wervik vond donderdagavond de officiële huldiging van de nieuwe ereburger gewezen wielrenster Josiane Vanhuysse (66) plaats. Het werd tijdens Allez Josiane een meer ruim twee uur durend avondvullend programma met voor haar diverse verrassingen. “Ik blik terug met een enorm dankbaar gevoel voor iedereen. Een dikke merci”, aldus Josiane op het einde van een bijzonder succesvol programma.

Ze kroonde zich in 1985 in Lummen tot Belgisch kampioene op de weg. Datzelfde jaar was ze ook de eerste landgenote die in Nancy een rit in de Tour de France won. Ook na haar carrière bleef Josiane het dameswielrennen op de voet volgen.

De invulling was heel divers. De concrete inhoud bleef voor Josiane deels een verrassing. Enkele gasten kende ze vooraf wel. Zoals gewezen sprintster Kim Gevaert en ex-judoka Gella Vandecaveye. De eerste verrassingen waren er al vooraf tijdens de receptie. De plaatselijke kunstschilder Christian Desmarets maakte voor haar op doek een prachtig en groot schilderij. “Josiane ken ik van kleins af want we waren buren. Dit feest is meer dan verdiend”, aldus Christian.

Josiane was meer dan twintig jaar postbode in voornamelijk Geluwe en Wervik. Bpost zorgde voor de tweede verrassing. Senior teamleader Siska Lecompte had voor Josiane een kader mee met daarin haar eigen postzegel. “Ze was een trouwe postbode en net als alle andere grote wielrenners heeft ze nu ook haar eigen postzegel”, liet Siska horen.

Met 450 tickets was de stadszaal uitverkocht. Karl Vannieuwkerke was de presentator. Gella Vandecaveye was vol lof over het feestvarken. “Met beperkte middelen had Josiane een mooi palmares”, vertelt ze. “Ze heeft de weg geplaveid voor het vrouwenwielrennen.”

Ook Jesse Vandenbulcke en ex-prof Ludwig Wynants waren er. Jesse groeide op in Geluwe, woont nu in Gentbrugge en won eind juni het BK wielrennen op de weg. Ludwig won op dezelfde dag als Josiane eveneens in Nancy de Tourrit. Toen Josiane daar won, behoorden Ingrid Mekers, Marina Mampay, Maria Herrijgers, Greet Fleerackers en Nadine Fiers tot de nationale ploeg. Hun aanwezigheid was voor Josiane dan de derde verrassing. Tussendoor zorgden Sofie Blancke, Timothy Volcke en Dimitri Durnez voor een muzikaal intermezzo. Gelukwensen via skype waren er ook van Sven Nys en vanuit Noorwegen Alexander Kristoff, gewezen winnaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen en dit jaar Gent-Wevelgem.

In het laatste deel was er dan de officiële huldiging van de ereburger. In december vorig jaar werd Josiane door de gemeenteraad officieel aangesteld als eerste vrouwelijke ereburger van Wervik. Burgemeester Youro Casier zette een koerspetje op en haalde zijn toespraak uit een drankbidon. “Het ereburgerschap wordt aan Josiane toegekend als hoogste blijk van waardering”, aldus de burgemeester. “Josiane is van ons. Klein van gestalte maar groot in daden. Een Flandrien in hart en nieren.”

Josiane kreeg het lint van ereburger en mocht het Gulden Boek van de stad ondertekenen. Er volgde een staande ovatie. Meer dan terecht.