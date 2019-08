Dit weekend drie dagen Boerenkermis op De Mote-Molenmeersen: met een tovershow, vuurshow en Italiaanse avond Erik De Block

22 augustus 2019

16u33 0 Wervik Het weekend na de vijfdaagse Zomerkermis is er nu Boerenkermis op wijk De Mote-Molenmeersen. Boerenkermis bestaat al sedert 1976. Vrijdagavond is er een tover- en vuurshow. Spannend. Zaterdag gaat er dan een Italiaanse avond door.

Vrijdag vanaf 14 uur is er een koffietafel voor de 50-plussers van de wijk en aanpalende straten. Er is voor het vijfde jaar op rij een optreden van Jan Wuytens uit Passendale. Vanaf 14 uur is er het minivoetbaltornooi ‘Ivan Gryon’ voor jeugdploegen. Er nemen vier ploegen deel. Vanaf 17.30 uur is er een variété show met Animolly. Afkomstig uit Lommel in Limburg, hij doet onder meer André van Duin na.

Voor de vierde keer op rij treedt dansgroep Rouge om 19 uur op. Vanaf 20 uur is er voor de eerste keer een tovershow. Christoon en Mondy komen uit Sint-Eloois-Winkel. Een uur later is er dan een vuurshow. Zaterdag gaat er vanaf 7 uur een rommelmarkt door. Deelname is gratis, geen inschrijving vooraf. Om 8 uur start de vijftiende Mote-Molentocht, in samenwerking met de Wervikse Wandelsportvereniging. Men kan inschrijven tot 15 uur.

Om 10 uur vangt het minivoetbaltornooi ‘Wisselbeker Danny Vantomme’ aan. Er zijn acht ploegen ingeschreven. Vanaf 13 uur is er weer een petanquetoernooi, al jarenlang een traditie. Om 13 uur is er nu ook een dartstornooi voor iedereen. Vanaf 21 uur is er dan een Italiaanse avond met vj Steve. Hij komt uit Limburg, er zal ook een videoprojectie zijn en de mensen gaan een nummer kunnen aanvragen.

Zondag kan je vanaf 11 uur genieten van een aperitief en een optreden van het duo JB Jackson. ’s Middags wordt het aanschuiven voor beenhesp. Volwassenen betalen 16 euro, consumptie inbegrepen. Er is mogelijkheid voor koffie met gebak. Om 13 uur is er een optreden van De Graeve Brothers.

De kinderen kunnen zich vanaf 13 uur laten grimeren. Om 15.30 uur treedt voor het tweede jaar op rij de jonge clown Arjoentje uit Dadizele op. De discodanswedstrijd voor de jeugd (17.30 uur) is een klassieker tijdens Boerenkermis. Daarna zorgt dj Jona vanaf 19.30 uur voor een afterparty.