Dit keer geen blokkot, jeugdraad pakt uit met digitale blokruimte, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open Erik De Block

19 mei 2020

11u12 0 Wervik De jeugdraad van Wervik pakt tijdens de coronacrisis uit met een digitale blokruimte. Via een link op de Facebookpagina van de Jeugdraad zal het mogelijk zijn om via een videoverbinding in groep te studeren.

“Zo kunnen de studenten elkaar zien en via een aparte chatbox vragen stellen aan elkaar”, aldus voorzitter Meinert Vanneste. “Onder het motto ‘zien studeren doet studeren’ wil de jeugdraad de studenten een duwtje in de rug geven.”

Het blokkot is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open. Eerder maakte de stedelijke jeugddienst bekend dat er dit jaar geen blokkot komt in Wervik en Geluwe. In sommige gemeenten is dat nochtans wel het geval. “We zijn van mening dat er eventueel ruimte kon worden voorzien in de stadszaal Oosthove en GC De Gaper in Geluwe”, aldus Meinert Vanneste. “De examens naderen en heel wat studenten zijn vragende partij om opnieuw in groep te kunnen studeren, mits de nodige voorzorgen.”

Een blokkot was er vroeger in bijvoorbeeld de Sint-Janskapel op de Steenakker en de woonbuurt Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe. De link om de digitale studieruimte te kunnen betreden is: https://app.veertly.com/v/blokkotwervikgeluwe