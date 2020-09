Directeur Luc Beyens klaagt over verkeer in schoolomgeving: “Vlak voor en na de lesuren moet het zwaar verkeer hier weg” Erik De Block

22 september 2020

15u13 0 Wervik Directeur Luc Beyens klaagt over de toevloed aan verkeer aan de schoolpoort van vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat in Wervik. Vaak gaat het om zwaar vervoer “Maandagmorgen kwamen negen zware vrachtwagens voorbij”, aldus de directeur. “Gemachtigde opzichter Patrick Vanbelle moest twee keer wegspringen. Vlak voor en na de lesuren moet het zwaar verkeer hier weg.”

De schoolpoort bevindt zich op een halve kilometer van de Leiebrug, waar veel verkeer langsmoet. Ter hoogte van de schoolpoort is er een wegversmalling met een voorrangsregeling die vaak wordt genegeerd. “De situatie is het gevaarlijkst tussen 8 uur en 8.15 uur en dan vooral op maandag en vrijdag”, aldus Luc Beyens. “Maandagmorgen reed hier een vrachtwagen half op het voetpad. Er kwam hier ook een zware landbouwtractor met banden tot op manshoogte voorbij. Twee vrachtwagens moesten wat verderop naar Wervicq-Sud en werden door hun gps langs hier gestuurd. Echt waar, het was er maandagmorgen echt over.”

“Ik wil geen drama zoals aan de schoolpoort in Zwevegem vorige week vrijdag. Ik houd mijn hart vast. Het is hier aan de schoolpoort veel te smal. Op korte termijn vraag ik op eender welke manier een oplossing. Een mogelijkheid is politie aan de rotonde aan de Lege Kruise en een verbod voor het zwaar vervoer om vlak voor en na de lesuren de Magdalenastraat in te rijden.”

Leveringen

“In de buurt bevinden zich met Het Pardoen en Mater Amabilis ook twee woonzorgcentra en daar moeten leveringen gebeuren. Wat ik natuurlijk kan begrijpen. Leveringen vanaf bijvoorbeeld 8.45 uur zouden een oplossing kunnen zijn, want dan zijn de lessen aan de gang.”

De achterkant van De Graankorrel bevindt zich langs de Sint-Jorisstraat en dat is al een paar jaar een schoolstraat. “De inkom vooraan sluiten en alle 450 leerlingen sturen langs de Sint-Jorisstraat is geen optie”, oordeelt de directeur. “Ook niet voor de rijen na de lessen. De stad voorziet een structurele oplossing en de bevoegde schepen Bart Pynket doet zijn best. Hij is hier zelfs al eens met mij ’s morgens komen staan.”

Nieuw mobiliteitsplan

Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) is alvast een ervaringsdeskundige, want hij woont wat verderop in de straat. “Ik begrijp volledig de klacht van de directeur”, zegt de schepen. “Zijn opmerkingen zijn terecht. Er gaat zo snel mogelijk iets moeten aan gedaan worden. Het zwaar vervoer houdt alles op. We zijn bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Dinsdagmorgen zaten we hiervoor samen met een aantal experten. Tegen eind dit jaar is dat plan af maar het is geen garantie dat er dan niks meer gebeurt in het verkeer.”

“Eventueel nemen we nu een tijdelijke maatregel om het zwaar vervoer te weren. Samen met schepen van Onderwijs Geert Bossuyt zit ik hiervoor komende maandag samen met de schooldirecties. Een mogelijke oplossing is éénrichtingsverkeer ter hoogte van De Graankorrel ofwel er een fietsstraat van maken. Een verkeersbord garandeert de veiligheid niet. Er is ook een mentaliteitswijziging bij de leveranciers nodig.”

“De directie van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis gaat in de mate van het mogelijke hun leveranciers vragen rekening te houden met de uren van de schoolstraat in de Sint-Jorisstraat.”