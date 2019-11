Dinsdagavond reisreportage over Amerika Erik De Block

11 november 2019

09u28 0 Wervik Het Davidsfonds Wervik-Geluwe organiseert op dinsdag 12 november om 19.30 uur in lokaal dienstencentrum De Spie in de Beselarestraat in Geluwe de voordracht ‘America-the beautiful’.

Dominique Demey uit Wevelgem presenteert er een kleurrijke reisreportage over zijn vele ervaringen die hij heeft meegemaakt in de verschillende staten en gebieden van de Verenigde Staten van Amerika. Dominique Demey is de gewezen korpschef van de politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem). Wie houdt van natuur in al zijn facetten zal zeker zijn hart kunnen ophalen. Daarnaast maken de aanwezigen kennis met de eigenheid van een ander werelddeel. De toegangsprijs bedraagt vijf euro.