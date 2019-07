Dinsdag korte zomerwandeling en koffietafel voor mantelzorgers Erik De Block

15 juli 2019

16u31 0 Wervik Dinsdagnamiddag 16 juli is er voor mantelzorgers een korte zomerwandeling van ongeveer een halfuur. Er wordt om 14 uur verzameld aan lokaal dienstencentrum De Spie in de Beselarestraat in Geluwe. Het gaat om een wandeling aan een rustig tempo.

Mantelzorgers die niet wensen mee te wandelen, kunnen terecht in De Spie voor een gezellige babbel met een koffie. Na de wandeling sluiten ook de wandelaars bij de koffietafel aan. De zomerwandeling kadert in het maandelijks mantelzorgcafé Allabadinne. Een ontmoetingsplek waar personen, die zorgen voor een naaste, terecht kunnen voor een luisterend oor en een deugddoende babbel in een hartelijke sfeer. Afspraak elke derde dinsdag van de maand in De Spie of lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat in Wervik.

Meer info 056/31.14.68.