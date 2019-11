Dinsdag infoavond over zonnepanelen Erik De Block

11 november 2019

11u01 0 Wervik Dinsdag 12 november om 19.30 uur vindt in GC Forum in de Speiestraat in Wervik een infoavond over de installatie van zonnepanelen plaats.

Geïnteresseerden maken kennis met de organisatoren van de vijfde editie van de groepsaankoop en de leverancier die de installatie zal verzorgen. Tijdens de veiling werd een korting van meer dan dertig procent bekomen. Er is nog een mogelijkheid om in te schrijven en vrijblijvend een persoonlijk voorstel te ontvangen. Ook wie nog niet is ingeschreven, is welkom met al zijn vragen. Voor wie een lagere energierekening wil en tegelijk een bijdrage wil leveren aan het klimaat, is dat alvast een uitgelezen kans. Inschrijven kan tot 6 december via www.wijkiezen.be.