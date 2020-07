Digitale gemeenteraad duurt meer dan vijf uur Erik De Block

01 juli 2020

12u56 0 Wervik De digitale gemeenteraad duurde dinsdagavond maar liefst iets meer dan vijf uur. “Bedankt voor het uithoudingsvermogen”, liet gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) op het einde van de toch wel heel lange zitting horen.

En eigenlijk had het nog heel wat langer kunnen duren. Tom Durnez (CD&V) had nog een lange interpellatie met een tiental punten over de mobiliteit ingediend maar trok die zelf in. “Gelet op het late uur”, aldus Tom. Het was toen bijna 0.30 uur. “Ik stel voor dat we de interpellatie verschuiven naar de volgende gemeenteraad in september. We kunnen het dan bespreken met de nodige tijd en heel erg in detail.”