Diareportage ‘Wervik Herrijst’ over de wederopbouw in GC Forum Erik De Block

05 november 2019

15u30 0 Wervik Rudy Vandamme brengt op woensdag 6 november om 20 uur in GC Forum in Wervik een diareportage over de wederopbouw in Wervik. De laatste Duitse troepen trokken in oktober 1918 de stad uit, terwijl de Britten Wervik binnen wandelden.

Ondertussen verkenden al enkele inwoners, die in juni 1917 geëvacueerd waren naar Oost-Vlaanderen, Antwerpen, maar vooral Limburg en Brabant, de Leiestad. Ze vonden er vooral vernieling. Ze sliepen op de ruïnes van hun huis en gingen op zoek naar al wat nog bruikbaar was voor beschutting. Toch hield dit de uitgeweken Wervikanen niet tegen om vanaf eind 1918 naar hun stad terug te keren. De overheid stimuleerde vooral bouwvakkers om als eerste terug te keren voor de wederopbouw. Ondertussen zorgde het Koning Albertfonds voor noodwoningen, verspreid aan de rand van de stad. Met volle kracht verschenen in Wervik nieuwe woningen en werden straten verbreed en heringericht. De befaamde modernistische architect Huib Hoste bouwde in opdracht van een aantal Wervikanen verschillende woningen en een winkel in de Nieuwstraat, de eerste toepassing in België van een betonnen skelet in winkelbouw.

Rudy Vandamme bracht eerder al twee vertelavonden ‘Wervik lijdt 1914-’18'. Tijdens Wervik Herrijst brengt hij de aanwezigen nu met uniek beeldmateriaal terug naar het Wervik tijdens de periode 1919-1929. Tickets kosten vijf euro en zijn te koop in het stadhuis aan de balie Vrije Tijd. Meer info op 056/95.24.60.