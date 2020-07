Dertien vuilnisbakken trekken sluikstorters aan: “Waar situatie niet verbetert, nemen we vuilnisbak weg” Erik De Block

23 juli 2020

11u15 0 Wervik Op diverse plaatsen worden de openbare vuilnisbakken door burgers misbruikt. Ze deponeren er bijvoorbeeld restafval dat in de huisvuilzakken hoort. Sanne Vantomme (N-VA) heeft er schoon genoeg van en kaartte het probleem aan. Wie wordt betrapt, kan een GAS-boete krijgen.

“We stellen meer en meer vast dat de openbare vuilnisbakken worden gebruikt voor zaken die er niet in thuishoren”, aldus Sanne. Hij somde enkele locaties op. “Zo werd er aan de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat een vuilnisbak gevuld met kattenbakvulling. Buurtbewoners dienden hiervoor al eerder een klacht in bij de stad. Ook in wijk de Molenmeersen, de groenzones in de Menensesteenweg, de stationsbuurt en op het stadsdomein Oosthove wordt er misbruik van gemaakt. Sommige openbare vuilnisbakken zijn nog altijd niet aangepast met een kleinere opening zodat huishoudelijk afval er niet of moeilijker kan in gedeponeerd worden. Het is tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan deze wanpraktijken.”

“Op ons grondgebied staan er in totaal 196 openbare vuilnisbakken”, zegt schepen Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “We hebben weet van een dertiental plaatsen waar er misbruik is. Het is moeilijk om de daders te vatten. Zelfs met het inzetten van een camera is het identificeren van de overtreders niet evident. Op die plaatsen waar het echt niet verbetert, gaan we die vuilnisbak wegnemen.”