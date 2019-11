Deriemacker naar cassatie tegen veroordeling tot 30 jaar opsluiting voor moord op Carmen (35)

mvdb

05 november 2019

17u19

Bron: Belga 0 ASSISEN WEST-VLAANDEREN Daniel Deriemacker (38) heeft cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling tot 30 jaar opsluiting voor de moord op Carmen Garcia Ortega (35). Het slachtoffer werd op 10 januari 2017 in Komen met messteken en schoppen om het leven gebracht, maar haar echtgenoot blijft zijn betrokkenheid ontkennen.

Na haar avondles Spaans werd het levenloze lichaam van Carmen Garcia Ortega naast haar BMW Z3 aangetroffen in de Handelstraat in Komen. Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer negen messteken in de hartstreek en vier oppervlakkige messteken in de hals kreeg. Door meerdere schoppen tegen het hoofd liep ze onder andere ook schedelbreuken en een neusbreuk op. De speurders stelden ook vast dat de rechterachterband van haar voertuig lek was gestoken.



De doorbraak in het onderzoek kwam er pas een kleine twee maanden later. Een getuige vertelde dat hij die bewuste avond aan het station van Komen een in het zwart geklede man snel had zien voorbijwandelen. Even later zou die verdachte in een oude Ford met een kapot achterlicht gestapt zijn. Daniel Deriemacker beschikte over een dergelijke Ford Fiesta en werd op 21 april 2017 aangehouden.



Op 17 oktober veroordeelde het hof van assisen in Brugge Deriemacker tot 30 jaar opsluiting voor de moord op zijn vrouw. De verdediging heeft echter beslist om naar het hof van cassatie te trekken. Het is nog niet duidelijk welke mogelijke procedurekwesties daar zullen opgeworpen worden.

Hof en juryleden op zelfde bus

Het plaatsbezoek tijdens het proces zal wellicht een rol spelen in de argumenten van de verdediging. Het hof en de juryleden zaten op dezelfde bus tijdens de verplaatsing naar Komen, terwijl de partijen daar niet bij aanwezig waren. Het plaatsbezoek zelf, een onderdeel van de openbare zitting, kon ook niet gevolgd worden door pers en publiek.



Ten slotte verliep de dag van de pleidooien chaotisch door een plots opgedoken anonieme brief. Het requisitoir van de openbaar aanklager en het pleidooi van de verdediging werden zelfs allebei onderbroken voor een bijkomende getuigenis. Als het hof van cassatie het arrest zou verbreken, krijgt Daniel Deriemacker een nieuw proces voor een ander hof van assisen.