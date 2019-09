Derde Nacht van de Ambiance met Garry Hagger, Yves Segers, de feestband Swoop en Edje Ska en The Pilchards Erik De Block

24 september 2019

15u42 7 Wervik Komende zaterdag 28 september vanaf 19.30 uur vindt in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik de derde editie van de Nacht van de Ambiance plaats. Met optredens van Garry Hagger, Yves Segers, de feestband Swoop en Edje Ska en The Pilchards. Er is tevens een afterparty met dj Gaetan.

De opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel. Dit keer is gekozen voor Rode Neuzen Dag, een initiatief dat geld inzamelt voor de (mentale) gezondheid van jongeren.

Het gaat om een organisatie van N-VA. “Het welbevinden van jongeren is een van onze grote bekommernissen”, aldus de nieuwe voorzitter Virginie Mahieu. “Helaas is er nog een nijpend tekort in de hulpverlening.”

Wie gaat, doet er alvast goed aan om vooraf een kaart te kopen. Tickets in voorverkoop kosten 15 euro en aan de ingang 25 euro. Kaarten zijn te koop in cafés ’t Lusterke, De Macote, Sultan, Kapittel en in Geluwe café De Plaetse. Meer info : 0473/34.15.90.