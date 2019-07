Derde editie van ‘Raid des Canaux’ komt aan de jachthaven aan, gratis initiatie voor iedereen Erik De Block

17u26 0 Wervik De derde editie van ‘Raid des Canaux’ voor stand-up paddling komt komende zondag aan op de oude Leie ter hoogte van de jachthaven in Wervik. Deze discipline wordt ook ‘suppen’ genoemd en is blijkbaar de snelst groeiende watersport. Rechtopstaand op een surfplank verplaatsen de deelnemers zich al peddelend op het water.

Voor stand up paddling geldt : hoe minder wind, hoe beter. In wedstrijdverband gaat het tegen 9 à 10 kilometer per uur vooruit. Het is verboden op de knieën te zitten. Het gaat om een organisatie van Lys-Sans-Frontières, de Franse tegenhanger van Toerisme Leiestreek, en Le Grand Huit, een vereniging die duurzame vrijetijdsactiviteiten in en rond Rijsel organiseert. De eerste en tweede editie kwamen aan op de Leie in Waasten. Nu ligt de finish dus in Wervik.

De start vindt zaterdag om 9.30 uur plaats in Aire-sur-la-Lys. Onderweg overnachten de deelnemers in Sailly-sur-la-Lys. De totale afstand bedraagt 60 kilometer. ’Raid des Canaux’ doet in zes etappes maar liefst 22 steden en gemeenten aan. Er zijn 83 inschrijvingen. Daarvan komen er slechts vijf uit ons land. Naast twintig individuele sporters die de tocht integraal op eigen houtje afleggen, is er ook een mix van negen estafetteteams van telkens zes amateursporters die elkaar aflossen op de surfplank en deels fietsen langs de Leie. De eerste ‘suppers’ worden zondag verwacht omstreeks 17.15 uur. Ze komen uit de richting Komen via de nieuwe Leie en maken op de kop van het eiland De Balokken een grote bocht naar de jachthaven. Het publiek zal van 17.30 tot 20 uur kunnen proeven van deze watersport. Mede-organisator Le Grand Huit geeft gratis initiaties aan geïnteresseerden.

De aankomst op de oude Leie wordt muzikaal opgeluisterd door pipers. De winnaar krijgt 150 euro.

Meer info : www.blikopdegoudenrivier.com.