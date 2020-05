Deputatie weigert bouwvergunning voor twee flatgebouwen, “wellicht volgt een nieuwe, herwerkte aanvraag” Erik De Block

23 mei 2020

11u21 0 Wervik De deputatie heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van zeventien flats op twee verschillende plaatsen middenin het stadscentrum van Wervik geweigerd. Het gaat om vijf flats op het Sint-Maartensplein, langs de achterkant zes flats in de Keizerstraat en nog eens zes op het einde van de Leiestraat. Projectontwikkelaar Wim Beyaert van Bright City uit Zwevegem zal bij de stad een nieuwe aanvraag indienen.

Twee grote panden zullen worden afgebroken. De grote herenwoning van wijlen Roger Delva naast de gewezen lounge en café Black Pearl op het Sint-Maartensplein werd drie jaar geleden jaar verkocht. Ook de textielwinkel Vandevoorde in de Leiestraat gaat tegen de vlakte.

Het schepencollege verleende aan projectontwikkelaar Wim Beyaert van Bright City uit Zwevegem halfweg oktober vorig jaar een omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek werd er één bezwaar ingediend. “De reden van de weigering door de deputatie komt vooral door het ontbreken van een opvolgingsplan voor de sloopwerken en het ontbreken van ondergrondse garages”, schepen van Omgeving en Wonen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“De effecten van het bouwproject op de mobiliteit in de omgeving moet nog eens extra worden bekeken. Er wordt ook aangeraden om de voorgevel op het Sint-Maartensplein te behouden in plaats van een reconstructie. Er is al een overleg geweest tussen onze stadsdiensten en de aanvrager. Wellicht volgt een nieuwe, herwerkte aanvraag.”