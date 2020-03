Denkpiste om gepensioneerd personeel Het Pardoen in te zetten Erik De Block

23 maart 2020

17u50 0 Wervik Nadat drie personeelsleden van het woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat in Wervik positief getest zijn op het coronavirus, kwamen er maandagmorgen heel veel telefoons van bezorgde familieleden van bewoners. “De familie informeert of hun vader of moeder geen koorts heeft”, aldus voorzitter Lien Deblaere van de OCMW-vereniging Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

“Over het aantal besmettingen door het coronavirus communiceren we voorlopig niet meer. Wat we ervaren, is dat het moeilijker en moeilijker wordt om getest te worden. Bijvoorbeeld test men niet tijdens het weekend. We bieden ons personeel de mogelijkheid om in geval van vragen ter ondersteuning de bedrijfsarts te bellen. Voor ons personeel gaan we hiervoor ook een e-mailadres aanmaken, waarop vragen aan de arts kunnen worden gesteld.”

“Er is ook ander personeel in ziekteverlof maar dat heeft totaal niks te maken met het coronavirus. Indien nodig kunnen we rekenen op een paar gepensioneerde personeelsleden. We hebben er opgebeld. Er zijn er maar enkele die bereid zijn om in te springen. Wat ook begrijpelijk is. Gepensioneerd personeel inschakelen is een denkpiste. Voor alle duidelijkheid het gaat om de jongste gepensioneerden.”