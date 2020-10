Demowoning op wijk De Riemeers op zaterdag individueel te bezoeken, bevolking op een interactieve en laagdrempelige manier informeren over gezond en energievriendelijk wonen Erik De Block

08 oktober 2020

10u06 0 Wervik Een gerenoveerde woning van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie op wijk De Riemeers is momenteel in het kader van het project ‘Gezond (t)huis’ een demowoning. Bedoeling is de bevolking op een interactieve en laagdrempelige manier informeren over gezond en energievriendelijk wonen en het beperken van een valrisico bij senioren. Zaterdag 10 en 17 oktober is de demowoning van 14 tot 17 uur individueel te bezoeken.

Het project richt zich tot de ruime bevolking, maar is zeker ook geschikt voor groepen senioren, kwetsbare groepen, scholen. Daarnaast is een geleid bezoek van de demowoning ook zinvol voor lokale actoren die actief zijn rond wonen of die regelmatig bij mensen aan huis komen.

Naast een vrij bezoek zijn er ook geleide bezoeken mogelijk op afspraak. Geïnteresseerde groepen kunnen gratis een geleid bezoek van ongeveer anderhalf uur brengen. Het gidsen van de groepen gebeurt door opgeleide professionals van de diverse partners. Zij nemen de groepen mee op een interactieve ontdekkingstocht doorheen de verschillende ruimtes. Foto ’s en visueel materiaal maken het geheel toegankelijk voor diverse groepen.

Het project ‘Gezond (t)huis’ is een realisatie van het OCMW, energiemeester, De Leie en Logo Leieland. Er is medewerking van diverse andere partners zoals de stadsdienst Huisvesting, dienst woon en thuisbegeleiding, de afvalintercommunale Mirom Menen, Energiehuis, vzw Effect en de brandweerzone Fluvia en Westhoek.

Voor de inrichting van de woning werden speciaal voor dit project goederen verzameld door samenwerking van verschillende partners: Kringloopwinkel Heule, renovatiecoach Leiedal en Logo Leieland.

In de demonstratiewoning krijgen de bezoekers laagdrempelige informatie over een gezond binnenmilieu, CO- en valpreventie, energiezuinige tips. Doorheen de woning vind je onder meer tips om schimmel te voorkomen, de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren, het belang van rookmelders en nog zoveel meer. 65-plussers zien hoe ze met beperkte ingrepen het risico op valpartijen in hun woning kunnen verminderen. Kinderen leren dan weer wat huisstofmijt is en wat ze zelf kunnen doen om brand door een opladende gsm te voorkomen.