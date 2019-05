Deelnemers Techniekacademie krijgen hun diploma Erik De Block

23 mei 2019

09u55 4 Wervik Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar die deelgenomen hebben aan de Techniekacademie hebben hun diploma gekregen.

De deelnemers werden uitgedaagd om met techniek problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De eerste helft van de lessen vond plaats in de middenschool Sint-Joris in Geluwe, de laatste zes lessen in basisschool Futura in de Hellestraat. De kinderen werden uitgedaagd rond zes concrete projectjes: ze maakten een periscoop, een memohouder, badproducten en een deurmatalarm, ze programmeerden een zelfrijdend wagentje en bouwden een flatgebouw met windturbine. Ze gingen ook één keer op bedrijfsbezoek. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de stad en hogeschool Vives.