Deel van 1.800 jongeren krijgen uitnodiging over toekomst jeugdhuis te laat: Bpost bestelt maandag

brieven voor vergadering vorige week zaterdag Erik De Block

19 september 2019

13u19 0 Wervik Een brief van de stad Wervik aan 1.800 jongeren met een uitnodiging voor een belangrijke vergadering over de toekomst van jeugdhuis De Bierpompe op de hoek van de Donker- en Nieuwstraat is door Bpost te laat besteld. Heel wat jongeren kregen de brief maandag terwijl de vergadering …vorige week zaterdag was voorzien. Er ligt ondertussen een nieuwe datum vast. Bpost zegt de zaak te onderzoeken.

De brief aan de jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar werd vorige week woensdag verstuurd met een Priorzetel. Wat inhoudt dat de brief de volgende werkdag moest worden besteld. Niks was minder waar want de brieven vielen bij veel jongeren pas maandag in de bus.

“Ondanks de problemen met de bedeling van de brieven is die vergadering toch een succes geweest”, aldus schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Er zijn vier nieuwkomers in het bestuur waarvan er twee anderen uit het vorig bestuur blijven.” Het versturen van de 1.800 brieven kostte de stad zo’n duizend euro. “We gaan Bpost de problemen met de bedeling melden”, zegt Bert Verhaeghe. “We hebben betaald voor Prior.”

“Zoals je misschien wel weet, draait de werking van het jeugdhuis op een laag pitje”, zo staat het in de brief aan de jongeren. “Enkele bestuursleden staan voor nieuwe uitdagingen en verlaten om die reden het bestuur. Wervikse jongeren vinden de weg naar het jeugdhuis te weinig.”

De brief is een oproep tot engagement van kandidaat-bestuursleden of vrijwilligers. “We willen het jeugdhuis laten herleven, het is nu of nooit”, zo staat het klaar en duidelijk in de omzendbrief. “Kandidaten staan er niet alleen voor want er is de nodige ondersteuning van de overgebleven bestuursleden en de stedelijke jeugddienst.”

Het beheer van het jeugdhuis is sedert 2000 in handen van vzw The Move. Er is de afgelopen maanden vooral een tekort aan bestellers. Zo was De Bierpompe tijdens Zotte Maandag in augustus voor de eerste keer sinds jaren gesloten. In vergelijking met vroeger zijn er minder activiteiten. De Tabaksstad had vroeger twee jeugdhuizen. JOC De Jamulle in de Speiestraat is al lang gesloten.

De Bierpompe is eigendom van een vrouw uit Komen. Het jeugdhuis huurt aan de brouwerij Haacht. De huurovereenkomst loopt eind september af. “Het nieuw bestuur heeft beslist dat de overeenkomst zal worden verlengd”, aldus de schepen. “Men heeft zelfs een verlaging van de huurprijs bedongen.”

Ondertussen ligt er voor het algemeen infomoment een nieuwe datum vast: vrijdag 27 september om 19 uur in De Bierpompe. De aanwezigen krijgen er meer info over wat een jeugdhuis is, hoe een vzw werkt en wat er achter de schermen allemaal bij komt kijken.