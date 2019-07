Deel stadsdiensten verhuizen naar Home Gryson,

personeel beschikt er over een keuken, refter en douches. Erik De Block

05 juli 2019

09u53 0 Wervik Een deel van de stadsdiensten is deze week verhuisd vlak naast het stadhuis naar Home Gryson in de Ooievaarstraat. Het gaat om een uitbreiding van het stadhuis en is het nieuw kantoor voor de stadsdiensten Openbaar Domein, Ruimtelijke Planning, Patrimonium, Economie en Preventie. Het personeel kan er gebruik maken van een keuken, refter en douches.

Het schepencollege op maandag zal daar tevens doorgaan op de bovenste verdieping en de schepenen beschikken er nu ook over een kantoor. Home Gryson aan de overkant van bistro-feestzaal ’t Kapittel heeft alvast een rijke geschiedenis. Het gebouw, dat dateert uit 1928, was vroeger een weeshuis en eigendom van juffrouw Gryson, en later werd het een tehuis voor kinderen. De laatste jaren werd Home Gryson gebruikt als kinderdagverblijf, als woning voor een uitgewezen Iraans gezin en als stek voor de Evangelische Kerk De Rank.

Nu kreeg Home Gryson dus een nieuwe invulling. De uitbreiding van het stadhuis is alvast een dossier van lange duur. Al in 2008 kocht de stad het gebouw voor 250.000 euro van het OCMW. Twee jaar eerder werd de stad eigenaar van het kapsalon naast het stadhuis voor 250.000 euro, een prijs waarover politiek heel wat te doen was. Het kapsalon werd gesloopt en er kwam een parking.

Het toch wel belangrijk dossier werd opgestart in de vorige legislatuur. Toenmalig schepen Philippe Deleu was daarvan de trekker. Op zoek naar een ontwerper werd een wedstrijd uitgeschreven. De keuze viel op designstudio FIVE AM uit Kortrijk. De renovatiewerken werden gegund aan de firma nv Ostyn uit Geluveld voor een bedrag van 458.000 euro, inclusief BTW. Dit is zonder de meerwerken, asbestverwijdering, bestrijding houtworm en nog wat kleine zaken

Het pand kreeg nieuwe ramen, sanitair, elektriciteit en centrale verwarming. Er is gekozen voor energiezuinige en duurzame materialen. De inkom is achteraan. Home Gryson is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een lift is er evenwel niet.

“De werken zijn zeer vlug gegaan en werden uitgevoerd door verschillende Wervikse aannemers die een pluim verdienen”, aldus fractieleider Bercy Slegers (CD&V). “Maar het gaat een totale investering van bijna 1 miljoen euro van 2015 tot nu om dit gebouw gebruiksklaar te maken. Dat is zeer veel geld. Dit nog zonder de aankoopkosten van het gebouw wat toen indertijd ook al zeer duur was. Voor onder meer de afbraak van het kapsalon, de gevelbekleding, dakwerken en het ereloon van de architect komt daar bovenop die 458.000 euro nog eens 207.831 euro bij.”