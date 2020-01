De Waterkant: Klassieke gerechten in een huiselijke sfeer

Wervik

De Waterkant in Wervik is al twaalf jaar een gevestigde waarde. Voor inspiratie voor de naam moesten eigenaars Bart Pauwelyn en Anne Claeys niet lang zoeken met de Leie in hun ‘achtertuin’. Eten langs de Leie moet in de zomer op het terras best gezellig zijn, maar ook binnen biedt het huiselijke tafereel de nodige portie gezelligheid met een mix van vintage en moderne elementen. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.