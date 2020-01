De Spie-Krojeetjes haken buidelzakjes voor kangoeroes en koala's Erik De Block

17 januari 2020

15u12 0 Wervik De leden van haakclub De Spie-Krojeetjes zetten zich in voor het door bosbranden zwaar getroffen Australië. “We haken buidelzakjes en nestjes voor de kangoeroes en koala's”, zeggen Josiane Vandenberghe en Rebecca Verslype. “Zondag gaan we alles afgeven in het ophaalpunt.”

De Spie-Krojeetjes verzamelen elke vrijdag van 14 tot 17 uur in lokaal dienstencentrum De Spie in de Beselarestraat in Geluwe. “We bestaan ondertussen al twee jaar”, vertelt Josiane Vandenberghe. “We begonnen enkele maanden na de opening van De Spie. De leden komen van overal uit de regio: Geluwe, Wervik, Menen en Dadizele maar ook uit Lauwe, Wevelgem, Zillebeke en Sint-Eloois-Winkel. We haken heel het jaar door. Is het hier gesloten op bijvoorbeeld een feestdag, dan verhuizen we naar Triamant in de Wervikstraat.”

Nu is het De Spie-Krojeetjes dus om hulp aan Australië te doen. “Ik zag op Facebook de groep Team Belgium for Australia en deed het voorstel om ons hiervoor in te zetten”, vertelt Rebecca Verslype uit Menen. “Een huis kun je na die bosbranden opnieuw opbouwen, maar die kleine dieren zijn verloren. Per dag twee tot drie buidelzakjes of nestjes maken, is haalbaar. We maken allemaal verschillende, kleine en grote. Er zijn in Australië verschillende dieren die het nodig hebben.”

Er is vooral een grote nood aan nestjes voor jonge buideldieren die net hun moeder zijn verloren door de bosbranden. “Het is erg voor die beestjes”, vindt ook Josiane. De Spie-Krojeetjes kwamen vorig jaar in november op VTM in het programma Make Belgium Great Again. Ze maakten toen voor pleegkinderen dertig popjes.