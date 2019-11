De Raketmannen met klassieker op Wapenstilstand Erik De Block

08 november 2019

15u27 0 Wervik De Raketmannen organiseren maandag traditioneel op Wapenstilstand met start en aankomst op stadsdomein Oosthove de ondertussen achttiende editie van hun mountainbiketocht. Er is keuze uit 31, 42, 53 of 71 kilometer. Voor de eerste keer is er een tombola.

“Het parcours loopt weer bijna volledig door Noord-Frankrijk”, zegt penningmeester Stefan Nollet. “We profiteren van onze ligging aan de grens. Er zijn weinig mountainbiketochten in de regio die de grens dwarsen en naar Noord-Frankrijk trekken. Tweede reden is dat er daar veel mooi onverhard ligt. En er is nog wat bos, het is heel landelijk en heel rustig.”

Er is dit keer keuze uit vier afstanden. Het gaat eerst richting de buitenkant van het recreatie-eiland De Balokken. “De verste afstand gaat via Quesnoy-sur-Deule voor het tweede jaar op rij tot de Citadel in Rijsel”, legt Stefan uit. “Het is de tweede keer dat we voor onze mountainbiketocht tot daar rijden. Het is een mooi park in het oude Rijsel, met ongeveer acht kilometer singletracks. We keren terug via Wambrechies. Nadien gaat het langs Comines en Wervicq-Sud terug richting Wervik. Er is weer een stop in de tuin van ons clublokaal De Macote. We rijden weer door het café.”

Voor de jongsten tussen 6 en 15 jaar is er met start om 10 uur ook gratis een kidstocht (15 kilometer), onder begeleiding van ervaren mountainbikers. Inschrijven kan van 8 tot 12 uur. Er zijn douches en een afspuitstand en ook een bewaakte fietsparking. Deelnemen kost vier euro met vergunning en zes euro zonder vergunning. Je kunt ook een mountainbike huren. Reserveren kan bij Tillo Martin op 051/78.04.90. Meer info op www.deraketmannen.be en Facebook.